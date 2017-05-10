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Публикации за 10.05.17

В Подмосковье мигрант ограбил двух 15-летних школьниц

В Подмосковье мигрант ограбил двух 15-летних школьниц

Мигрант из ближнего зарубежья совершил ограбление, лишив денег двух 15-летних школьниц в Чеховском районе Московской области, передает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Росгвардию.

Как сообщается, группа задержания получила информацию о срабатывании тревожной кнопки в одном из охраняемых торговых предприятий. Прибывшие к месту происшествия стражи порядка установили, что мужчина похитил у двух 15-летних несовершенных гражданок деньги и зашел в помещение магазина. Школьницы не растерялись и попросили у продавца ближайшего магазина помощи – она сразу же вызвала группу вневедомственной охраны.

Грабитель, которым оказался уроженец одной из стран ближнего зарубежья 1978 года рождения, был задержан и доставлен в ближайшее отделение полиции, где в его отношении было возбуждено уголовное дело.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 10.05.17

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