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Публикации за 11.05.17

В Подмосковье задержаны «покровители» бизнесменов

В Подмосковье задержаны «покровители» бизнесменов

Сотрудники полиции Подмосковья во время «оперативного эксперимента» задержали двоих преступников, которые занимались вымогательством денег у местных предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.

Во время операции были задержаны двое подозреваемых в возрасте 32 и 29 лет. Мужчин задержали во время передачи оперативнику, который представился предпринимателем, 10 тысяч рублей за так называемое «покровительство».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ («вымогательство»), что грозит подозреваемым до семи лет лишения свободы. Оба задержанных помещены под стражу.

Также сотрудники полиции проверяют их возможную причастность к другим подобным эпизодам преступной деятельности.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 11.05.17

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