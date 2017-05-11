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Публикации за 11.05.17

В подмосковном Одинцове неизвестный изрезал женщину с младенцем и мужчину

В подмосковном Одинцове неизвестный изрезал женщину с младенцем и мужчину

В Подмосковном Одинцове молодая женщина с 9-месячным ребенком и ее отцом госпитализированы с ножевыми ранениями. По предварительным данным, это произошло в результате нападения неизвестного, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Прибывшие по вызову стражи порядка обнаружили окровавленную девушку, ее отца и 9-месячного ребенка. Источник агентства не указал, при каких обстоятельствах пострадавшие получили ножевые раны, отметив лишь, что на месте происшествия работали сотрудники полиции, которые выдвинули версию о нападении.

Москва, Алексей Васильев

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