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Публикации за 11.05.17

В Серпухове водитель иномарки умер прямо за рулем

В Серпухове водитель иномарки умер прямо за рулем

Сегодня утром на границе подмосковных Большевика и Серпухова произошло ЧП: водитель автомобиля «Тойота» внезапно почувствовал себя плохо и умер за рулем во время движения машины, передает «Ока инфо».

По данным издания, инцидент случился в районе пересечения улиц Ленина, Севрюкова, Ленинского комсомола и Екатерины Дашковой. За рулем иномарки умер 50-летний мужчина. В итоге неуправляемый автомобиль врезался в дорожное ограждение. Потерявший сознание водитель скончался еще до прибытия к месту происшествия бригады медиков.

Сообщается, что тело умершего водителя направлено на экспертизу, которая и должна помочь в установлении причины смерти.

Москва, Алексей Васильев

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