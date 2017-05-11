Кровавая резня в Одинцове: поножовщину устроил ревнивый таксист

Публикации за 11.05.17

Стали известны подробности кровавой резни в подмосковном Одинцове, где пострадали молодая женщина, ее 9-месячный сын, а также погиб 57-летний мужчина. Как выяснилось, поножовщину мог устроить гражданский супруг пострадавшей, а убитый – его отец.

Как сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета, 30-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления, задержан. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

По данным ведомства, вечером 10 мая подозреваемый, находясь у себя дома в городе Одинцове, в ходе ссоры нанес удары ножом своему отцу, супруге и малолетнему сыну. От полученных телесных повреждений 57-летний мужчина скончался.

30-летняя супруга подозреваемого была госпитализирована с проникающими ножевыми ранениями, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. 9-месячному сыну подозреваемый причинил резаную рану правого бедра, которая в настоящее время опасности для жизни ребенка не представляет.

В настоящее время с предполагаемым преступником работают следователи, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным источников «Московского комсомольца», задержанный работает таксистом, у него нередко случались конфликты с женой на почве ревности – он якобы подозревал сожительницу в измене со своим отцом.

Сообщается также, что ранее подозреваемый якобы находился на лечении в психиатрической больнице, поэтому не исключено, что его поведение стало весенним обострением психической болезни.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 11.05.17

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