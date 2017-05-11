В Королёве в День Победы пропала 16-летняя девушка

Публикации за 11.05.17

Сотрудники правоохранительных органов в подмосковном Королёве ведут поиски пропавшей без вести 16-летней Любы Кругловой. Девушка вышла из дома в минувший вторник примерно в полдень и до сих пор о ее судьбе ничего не известно, передает РИАМО со ссылкой городское управление МВД.

Сообщается, что девушка вышла из дома 9 мая примерно в 12:00 и до настоящего времени не возвращалась.

На вид пропавшей девушке 15-16 лет, рост около 160-165 сантиметров, телосложение среднее, внешность – европейская. У девушки рыжие волосы с черными корнями и зеленые глаза. В день пропажи на ней была надета черная куртка, белая футболка и зауженные черные брюки. Особых примет у девушки нет. При себе она имела смартфон белого цвета.

Всех, кто может обладать какой-то информацией о судьбе или местонахождении пропавшей девушки, просят обратиться по телефонам 8 (495) 512-71-81, 8 (495) 511-72-24 и 8 (495) 511-59-00.

Москва, Алексей Васильев

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