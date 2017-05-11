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Публикации за 11.05.17

Дело бывшего полицейского о лжетерроризме направлено в суд

Дело бывшего полицейского о лжетерроризме направлено в суд

В городском суде подмосковного Серпухова пройдут слушания уголовного дела против бывшего сотрудника полиции, который обвиняется в заведомо ложном сообщении о теракте. Московская межрегиональная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По данным ведомства, в феврале обвиняемый позвонил на «горячую линию» «Российских железных дорог» и из хулиганских побуждений заявил, что планирует осуществить подрыв поезда «Серпухов – Москва». Прибывшие сотрудники полиции осмотрели станцию и прилегающую территорию, однако никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 11.05.17

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