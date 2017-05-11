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Публикации за 11.05.17

СМИ: В Подмосковье боец Росгвардии убит во время спора о политике

СМИ: В Подмосковье боец Росгвардии убит во время спора о политике

В подмосковном Пушкине в пьяной потасовке с применением оружия погиб сотрудник Росгвардии. Страж порядка был убит на собственной кухне соседом – уроженцем одной из закавказских республик, пишет .

ЧП произошло поздно вечером в минувшее воскресенье в жилом доме в 1-ом Фабричном проезде в Пушкине. По данным издания, 24-летний сержант полиции пригласил в гости своего 46-летнего соседа, который приехал на заработки из украинского города Таврийска, однако сам является уроженцем Армении.

Мужчины купили водку с закуской и устроили тихие посиделки с разговорами о жизни. После распития второй бутылки разговоры о жизни и женщинах плавно перетекли в политическую плоскость – между соседями завязалась драка.

Как пишет «МК», во время потасовки гость схватился за кухонный нож и ударил им соперника в область груди, а после того как последний перестал сопротивляться нанес ему еще несколько ударов.

Медики насчитали на теле погибшего более десятка ножевых ранений. Стражи порядка по горячим следам установили личность убийцы и задержали его. Во время допроса у следователя он полностью сознался в содеянном. Сам он считает, что виной всему злополучная водка, потому как до этого вечера у них с соседом были хорошие отношения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На время следствия подозреваемый помещен под стражу.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 11.05.17

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