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Публикации за 12.05.17

В Одинцове «налоговый решала» вымогал у директора фирмы 3 миллиона рублей

В Одинцове «налоговый решала» вымогал у директора фирмы 3 миллиона рублей

В Подмосковье сотрудники органов правопорядка задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере 46-летнего жителя Истринского района: он обещал фирме помочь с решением проблем с налоговой службой за 3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области.

По данным полиции, злоумышленник заявил руководителю одной из одинцовских компаний о том, что имеет серьезные связи в налоговой инспекции. При этом мужчина потребовал от жертвы передать ему 3 млн рублей – в обмен на эту сумму он пообещал добиться отмены налоговой проверки. Руководитель фирмы решил обратиться в полицию.

На данный момент подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»), которая предполагает наказание до десяти лет лишения свободы.

Москва, Алексей Васильев

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