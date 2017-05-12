Работники подмосковного склада украли ноутбуки на 3,5 млн рублей

Публикации за 12.05.17

В подмосковном Истринском районе сотрудники полиции задержали местных жителей, которые похитили со склада ноутбуки общей стоимостью 3,5 млн для дальнейшей перепродажи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

В полиции уточнили, что в дежурную часть поступило заявление от администрации компании, специализирующейся на торговле электронной техникой. По словам заявителя, неизвестные похитили со склада компании 64 ноутбука.

Во время оперативно-розыскных мероприятий была установлена фирма, которая занимается скупкой и перепродажей ноутбуков. По результатам экспертизы было выявлено, что продаваемая фирмой техника является похищенным имуществом, которое и принадлежит заявителю.

В дальнейшем были установлены личности похитителей, которыми оказались двое местных жителей 26 и 25 лет, который работали на складе, где хранилась похищенная техника.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 12.05.17

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