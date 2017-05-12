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Публикации за 12.05.17

В Подмосковье арестован гражданин Таджикистана за публичные призывы к терроризму

В Подмосковье арестован гражданин Таджикистана за публичные призывы к терроризму

В подмосковной Балашихе арестован гражданин Таджикистана, который обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, 26-летний мужчина размещал в социальной сети «Одноклассники» изображения с оправданием запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

По версии ведомства, не позднее 7 апреля подозреваемый, находясь на Коллективной улице в микрорайоне Салтыковка, «с целью публичного призыва к терроризму или публичного оправдания терроризма» размещал на своих страницах в социальных сетях соответствующие изображения.

В соответствии с ходатайством следователей, для подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Во время допроса обвиняемый свою вину признал полностью.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 12.05.17

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