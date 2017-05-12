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Публикации за 12.05.17

Собянин решил выкупить квартиры недовольных реновацией москвичей

Собянин решил выкупить квартиры недовольных реновацией москвичей

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин озвучил новый пакет предложений, который призван усмирить москвичей недовольных так называемой реновацией, которая предполагает снос пятиэтажек и переселение в новое жилье. Градоначальник предложил внести в городской и федеральный законы поправку, которая предполагает выкуп кварти по рыночной стоимости.

«Граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой, по желанию смогут получить равноценную квартиру либо денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старой квартиры», – озвучил Собянин одно из своих предложений на своей странице .

По мнению столичного градоначальника, так же «целесообразно установить в законе, что ни один дом не будет включен в программу реновации против воли абсолютного большинства его жителей».

«В проект программы реновации могут быть включены только те дома, жители которых поддержат данное решение. На любой стадии формирования и реализации программы собственники квартир смогут провести общее собрание и принять решение об исключении своего дома из программы реновации», – отметил Собянин.

Еще одно его предложение заключается в том, что «закрепляются дополнительные гарантии прав жителей многоквартирных домов, включенных в программу, на судебную защиту».

«В частности, жителям предоставляется право обжаловать как само решение о реновации, так и равноценность предоставляемого возмещения в денежной или натуральной форме, а также равнозначность предоставляемого жилого помещения», – пишет Собянин.

Кроме того, как отметил мэр Москвы, направлены также ранее озвученные предложения по гарантиям, связанным с районом переселения, условиями предоставления и качеством жилых помещений, оказания содействию в переезде и ряд других.

Как сообщалось ранее, в предварительный перечень пятиэтажек под снос включено более 4,5 тысячи домов, в которых проживают порядка 1 млн человек. Голосование жителей по вопросам реновации пройдет в Москве с 15 мая по 15 июня.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.05.17

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