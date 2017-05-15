Кровавая трагедия в Москве: сотрудник МИДа застрелил давнюю знакомую и ее маленькую дочь

Публикации за 15.05.17

Стали известны подробности кровавой трагедии в Москве на Ленинском проспекте. Как выяснилось, сотрудник министерства иностранных дел РФ застрелил из охотничьего ружья свою давнюю знакомую и ее малолетнюю дочь.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, сегодня ночью в квартире жилого дома на Ленинском проспекте обнаружены тела мужчины и женщины, а также малолетней девочки с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений.

Следователи установили, что женщина вместе с дочкой находилась в гостях у давнего знакомого, который во время встречи достал охотничье ружьё и совершил в них не менее двух выстрелов. От полученных ранений мама и дочка скончались на месте, а после этого мужчина покончил жизнь самоубийством.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, опрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы. Проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

В департаменте информации и печати министерства иностранных дел РФ подтвердили радиостанции «Говорит Москва», что стрелок являлся сотрудником внешнеполитического ведомства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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