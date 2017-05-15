Александр Чухлебов: Москва бесится с жиру

Публикации за 15.05.17

В России готовится акция по сбору подписей против так называемой московской реновации, которая предполагает снос пятиэтажек и переселение жителей столицы в новые дома. Как заявил лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов, необходимо приостановить проект мэра Москвы Сергея Собянина до тех пор, пока во всей России не будет снесен последний барак.

«Мэр Москвы сносит дома, пригодные для жизни. Собянин принял решение, которое уничтожает последние крохи уважения к Москве и к москвичам у всей России. Пусть столичные хрущевки выглядят неказисто, но они обеспечивают более или менее комфортную жизнь тысячам москвичей. А в это время в России 40 миллионов человек живут в домах, в которых до сих пор нет воды и канализации. Пять миллионов россиян вообще выживают в условиях, непригодных для жизни», – сказал Чухлебов в интервью РИА «Новый День».

Он подчеркнул, что «Москва – не отдельная от всей нашей страны территория, а мэр Москвы обязан быть человеком с государственным мышлением».

«Очевидная управленческая близорукость Сергея Собянина снова наносит непоправимый удар по населению всей страны, противопоставляя жителей столицы и населения всей остальной России. Пока Москва «жирует» – в Калмыкии, Тыве, Екатеринбурге, Красноярске, Крыму, Санкт-Петербурге, Забайкальском крае, Волгоградской, Архангельской, Мурманской, Ленинградской и Свердловской областях, Иркутске, Сыктывкаре, а также в других городах и регионах люди живут в бараках и домах, неприспособленных для жилья строениях», – обратил внимание общественник.

Чухлебов отметил, что уже 72 года прошло после разрушительной и беспощадной войны, однако страна до сих пор не справилась с задачей дать всем гражданам достойное жилье.

«Все, что делается в этом направлении в нашей стране, почему-то обречено на провал. Не странно ли это? Похоже, пришло время отказаться от прежней стратегии и тактики «обеспечения» конституционных прав граждан. Для этого есть наше, общественное, народное мнение. И мы будем его отставить, если власть не может, не хочет или не удосужилась нас услышать», – заявил Чухлебов.

В этой связи лидер «Возрождения» предлагает запретить Собянину сносить дома в Москве до тех пор, пока в стране не ликвидируют последний барак, последний дом без воды, отопления и канализации, последнюю коммуналку.

«Я знаю, что меня поддерживают даже те, чьи дома собрались сносить в Москве. «Улучшение условий жизни» стало, похоже, последним ударом под дых и для них. Поэтому заявляю: мы заставим отменить решение о сносе хрущевок в Москве. Наше общественное мнение имеет значение», – заявил Чухлебов и добавил, что в самое ближайшее время начнется сбор подписей против так называемой столичной реновации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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