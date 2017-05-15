В Московской области возбуждено уголовное дело об изнасиловании 12-летней девочки

Публикации за 15.05.17

В подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело по факту вероятного изнасилования 12-летней школьницы. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По словам омбудсмена, подобные истории наводят на мысли о необходимости ужесточения наказания за педофилию и преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, передает РИА «Новости».

Сегодня в средствах массовой информации появились публикации о том, что 12-летняя жительница Серпухова забеременела после интимной связи со старшеклассником. Родители беременной школьницы забили тревогу, когда дочь беременность дочери длилась уже 15 недель. Сама же школьница заявила медикам и родителям, что все произошло по обоюдному согласию.

Теперь разбираться в этой истории приходится правоохранителям.

Москва, Алексей Васильев

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