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Публикации за 15.05.17

В Подольске подростки пойдут под суд за серию автоугонов

В Подольске подростки пойдут под суд за серию автоугонов

Прокуратура подмосковного Подольска направила в суд материалы уголовного дела против шестерых несовершеннолетних, которые обвиняются в ряде угонов автомобилей, передает РИАМО со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.

Сообщается, что подростки обвиняются в совершении нескольких угонов и краж. Одно из таких преступлений было совершено в сентябре минувшего года на улице Ленина в микрорайоне Климовск. Тогда с территории открытой неохраняемой стоянки обвиняемые выкатили автомобиль «Ока», оттолкав его на другую стоянку. После этого один из юных злоумышленников вскрыл дверь отверткой, проник в салон и пытался запустить двигатель. Когда завести транспорт не вышло, подростки подожгли в багажнике картонную коробку, огонь от которой распространился по всему салону и кузову машины.

Москва, Алексей Васильев

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