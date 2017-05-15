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Публикации за 15.05.17

Все в Москву: в Узбекистане объявлен набор водителей для пассажирских автобусов «Мосгортранса»

Все в Москву: в Узбекистане объявлен набор водителей для пассажирских автобусов «Мосгортранса»

Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда Узбекистана объявило набор тысяч водителей пассажирских автобусов для работы в «Мосгортрансе». Как говорится в сообщении на официальной странице Агентства в , соискателям обещана зарплата 43-63 тысячи рублей с испытательным сроком три месяца.

В описании вакансии говорится, что соискатели в возрасте от 18 до 50 лет должны обладать хорошим знанием русского языка, отличаться бережным отношением к имуществу и быть внимательными. Среди требований указывается также обязательное наличие российского водительского удостоверения категории «Д» и справок об отсутствии судимости и наказаний по статье об употреблении наркотиков.

Как поясняется в объявлении, набор осуществляется в рамках межправительственного соглашения, заключенного во время визита президента Узбекистана в Москву 4-5 апреля.

Ташкент, Служба информации РИА «Новый День»

Ташкент. Другие новости 15.05.17

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