В Можайске взорвался детский батут

Публикации за 15.05.17

Взрыв надувного детского городка-батута произошел в подмосковном Можайске на Губернаторской площади. В результате ЧП пострадала женщина, передает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на первого заместителя главы Можайской администрации Виктора Шимко.

По его словам, взрыв батута произошел из-за женщины, которая запрыгнула на аттракцион, желая, видимо, таким образом развлечься. Между тем, оборудование не предназначено для посетителей с таким весом, поэтому батут опрокинулся и был отброшен с порывом ветра, а женщина получила травмы.

Сразу после этого происшествия аттракцион с площади убрали, а пострадавшей женщине вызвали бригаду медиков.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 15.05.17

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