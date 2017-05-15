В Подмосковье разбилась 27-летняя парашютистка

Публикации за 15.05.17

В Подмосковье сотрудники полиции проводят проверку по факту гибели инструктора местного авиаклуба «Ватулино», передает «Рен-ТВ».

Как сообщается, во время выполнения прыжка с парашютом 27-летняя девушка-инструктор неудачно приземлилась, ударившись о забор местного аэродрома. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте.

В обстоятельствах этого трагического происшествия разбираются стражи порядка.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 15.05.17

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