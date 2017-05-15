Жительница Мытищ заподозрена в причастности к смерти 16-летней дочери

Публикации за 15.05.17

Тело своей несовершеннолетней дочери нашла женщина в собственной квартире в подмосковных Мытищах. Бывшая студентка второго курса столичного колледжа, как выяснилось, погибла в результате отравления медицинскими препаратами, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, за неделю до гибели 16-летняя девушка была отчислена из образовательного учреждения. Сама девочка воспитывалась в неблагополучной семье, а причиной ее отчисления стали низкие доходы родителей, средств которых не хватало на обучение дочери.

При этом, как сообщается, старшая сестра погибшей состоит на учете в местном психоневрологическом диспансере, а средний брат находится в местах лишения свободы.

Как отмечает «МК», своим сверстницам погибшая жаловалась, что ее дома регулярно бьют родители, нередко она оставалась допоздна на улице, потому как боялась возвращаться домой. В субботу вечером она снова была наказана, а спустя час мать нашла ее мертвой.

По факту этого происшествия сотрудники регионального Главного следственного управления СК РФ проводят проверку – решается вопрос о возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства в отношении матери погибшей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 15.05.17

В Подмосковье разбилась 27-летняя парашютистка. / В Можайске взорвался детский батут. / ВИЧ побеждает россиян: ситуация продолжает ухудшаться. Число зараженных в 2016 году выросло более чем на 5%. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»