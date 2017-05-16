В Подмосковье задержан криминальный авторитет «Дерюга»: попался с оружием

Публикации за 16.05.17

Сотрудники подмосковного управления уголовного в подмосковном Домодедове задержали 61-летнего лидера преступной среды, известного по прозвищу «Дерюга». Об этом сообщила пресс-служба регионального главка полиции.

По оперативным данным, задержанный контролировал деятельность ОПГ, занимающихся вымогательством денег у предпринимателей за «крышевание», а также планировал нападение на перевозчиков с применением огнестрельного ранения.

Во время личного досмотра у задержанного оперативники изъяли пистолет марки «ТТ» с восемью патронами к нему. По итогам расследования стало известно, что оружие и боеприпасы к нему пригодны для ведения стрельбы.

Теперь в отношении подозреваемого открыто уголовное производство за хранение, передачу, сбыт и транспортировку оружия и боеприпасов, что грозит ему наказанием в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

На данный момент криминальный авторитет помещен под стражу.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 16.05.17

Вина Киева. Порошенко риторически провозглашает борьбу за возврат Донбасса, но по факту от него отказывается. / Про санкции забыли: Россия рекордно нарастила инвестиции в госдолг США. За месяц вложения выросли на $13,5 млрд. / Ответь про Путина за айфон: в Сети появились безымянные политические соцопросы (СКРИНЫ). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»