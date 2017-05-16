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Публикации за 16.05.17

В Подмосковье задержан криминальный авторитет «Дерюга»: попался с оружием

В Подмосковье задержан криминальный авторитет «Дерюга»: попался с оружием

Сотрудники подмосковного управления уголовного в подмосковном Домодедове задержали 61-летнего лидера преступной среды, известного по прозвищу «Дерюга». Об этом сообщила пресс-служба регионального главка полиции.

По оперативным данным, задержанный контролировал деятельность ОПГ, занимающихся вымогательством денег у предпринимателей за «крышевание», а также планировал нападение на перевозчиков с применением огнестрельного ранения.

Во время личного досмотра у задержанного оперативники изъяли пистолет марки «ТТ» с восемью патронами к нему. По итогам расследования стало известно, что оружие и боеприпасы к нему пригодны для ведения стрельбы.

Теперь в отношении подозреваемого открыто уголовное производство за хранение, передачу, сбыт и транспортировку оружия и боеприпасов, что грозит ему наказанием в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

На данный момент криминальный авторитет помещен под стражу.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 16.05.17

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