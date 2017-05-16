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Публикации за 16.05.17

В Балашихе педофил заманил в квартиру 3-классницу

В Балашихе педофил заманил в квартиру 3-классницу

В подмосковной Балашихе задержан местный житель, который подозревается в изнасиловании малолетней школьницы, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в полиции.

Как сообщается, к стражам порядка обратилась мать потерпевшей девочки. По словам женщины, неизвестный мужчина заманил 11-летнюю ученицу третьего класса в свою квартиру, после чего надругался над ней.

На данный момент по факту этого происшествия возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 16.05.17

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