В Балашихе педофил заманил в квартиру 3-классницу

Публикации за 16.05.17

В подмосковной Балашихе задержан местный житель, который подозревается в изнасиловании малолетней школьницы, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в полиции.

Как сообщается, к стражам порядка обратилась мать потерпевшей девочки. По словам женщины, неизвестный мужчина заманил 11-летнюю ученицу третьего класса в свою квартиру, после чего надругался над ней.

На данный момент по факту этого происшествия возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Москва, Алексей Васильев

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