В Москве преступник выстрелил в голову женщине: СКР установил подозреваемого

Публикации за 16.05.17

Сегодня утром в Москве около жилого дома на Нахимовском проспекте неизвестный выстрелил из неустановленного оружия в голову женщине 1983 года рождения. Пострадавшая была экстренно госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, уже установлена личность подозреваемого в совершении преступления. Проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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