NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 16.05.17

В Подмосковье лжесотрудница больницы обокрала пенсионерку

В Подмосковье лжесотрудница больницы обокрала пенсионерку

В Подмосковье очередная старушка стала жертвой мошенников, которые действуют под видом сотрудников медицинских учреждений. Пожилая 80-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что из ее квартиры неизвестными похищены 234 тысяч рублей, передает портал Glazey со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, в гости к пенсионерке явилась незнакомая ей женщина, которая представилась сотрудницей областной клинической больницы и предложила оформить анкету клиента медицинского учреждения. Доверчивая жертва вместе с гостьей прошла на кухню и начала заполнять бумаги. После того как незнакомка ушла, пенсионерка обнаружила пропажу денег.

Сейчас по факту этого происшествия открыто уголовное производство, сотрудники органов правопорядка выясняют все обстоятельства преступления, а также пытаются установить личность и предполагаемое местонахождение подозреваемой.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 16.05.17

Самый дорогой подмосковный дом оценен в 4 млрд рублей. / Легендарный актер Владимир Этуш госпитализирован с сердечным приступом. / Глеб Самойлов вновь обратился с иском к своему брату Вадиму.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter