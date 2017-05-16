В Подмосковье лжесотрудница больницы обокрала пенсионерку

Публикации за 16.05.17

В Подмосковье очередная старушка стала жертвой мошенников, которые действуют под видом сотрудников медицинских учреждений. Пожилая 80-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что из ее квартиры неизвестными похищены 234 тысяч рублей, передает портал Glazey со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, в гости к пенсионерке явилась незнакомая ей женщина, которая представилась сотрудницей областной клинической больницы и предложила оформить анкету клиента медицинского учреждения. Доверчивая жертва вместе с гостьей прошла на кухню и начала заполнять бумаги. После того как незнакомка ушла, пенсионерка обнаружила пропажу денег.

Сейчас по факту этого происшествия открыто уголовное производство, сотрудники органов правопорядка выясняют все обстоятельства преступления, а также пытаются установить личность и предполагаемое местонахождение подозреваемой.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 16.05.17

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