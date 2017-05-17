Сергей Митрохин устал быть в оппозиции: пойдет в мэры Москвы

Публикации за 17.05.17

За пост мэра Москвы на выборах осенью 2018 года намерены побороться лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин и муниципальный депутат Илья Свиридов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», это подтвердили сами претенденты, выступая накануне вечером на площадке дискуссионного клуба WTF.

«Я буду выдвигаться», – сказал Митрохин, отвечая на соответствующий вопрос. При этом лидер московского «Яблока» отметил, что никогда не был во власти, и это ему надоело.

«Я всегда был в оппозиции. Я был в оппозиции к Ельцину, Гайдару, Чубайсу, Лужкову, Собянину… Мне надоело быть в оппозиции, я выдвигают в мэры», – заявил он.

Муниципальный депутат Таганского района Москвы Илья Свиридов также подтвердил свои амбиции побороться за пост столичного градоначальника от «Справедливой России».

Он отметил, что поздравления с выдвижением от партии «эсеров» несколько преждевременны, поскольку еще неизвестно, что будет через год.

Ранее о намерении побороться за пост мэра Москвы заявляли депутат Госдумы от КПРФ Андрей Клычков и известный оппозиционер Дмитрий Гудков.

Москва, Владимир Андропов

Москва. Другие новости 17.05.17

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