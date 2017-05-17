В Москве готовится политический марш против собянинской реновации

Публикации за 17.05.17

Оппозиционные партии «ПАРНАС» и «Яблоко» направили в мэрию Москвы заявку на проведение марша против градостроительной политики московской и федеральной власти, против сноса домов без согласия их жителей и рыночной компенсации в Москве. Как говорится в сообщении пресс-службы «ПАРНАСа», акция запланирована на 28 мая.

«Наша цель: мы хотим заставить власть отказаться от политики, нарушающей права частной собственности владельцев недвижимости и ухудшающей условия жизни жителей города в связи с увеличением плотности населения города и нагрузки на социальную, жилищно-коммунальную, транспортную инфраструктуру и экологию», – отметили организаторы марша, среди которых также указаны потенциальные претенденты на пост мэра Москвы – лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин и оппозиционер Дмитрий Гудков.

В числе требований – безоговорочное снятие с рассмотрения Госдумы законопроекта о реновации, реальное решение вопроса о расселении действительно ветхого и аварийного жилья, в котором выживают тысячи людей. Как считают организаторы марша, решения о сносе домов должны приниматься исключительно по добровольному согласию всех собственников на основе рыночной компенсации, а градостроительные решения должны полностью оставаться в пределах действующего правового поля без наделения правительства Москвы новыми чрезвычайными градостроительными полномочиями.

В сообщении также отмечается, что оргкомитет марша открыт для участия в его работе гражданских активистов, политиков, представителей политических партий, согласных с изложенными целями акции и нашими требованиями.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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