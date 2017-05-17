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Публикации за 17.05.17

В Москве зафиксирован новый масштабный выброс сероводорода

В Москве зафиксирован новый масштабный выброс сероводорода

В московском районе Капотня зафиксирован очередной выброс сероводорода: автоматическая станция выявила сильное загрязнение воздуха в ночь на среду, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Мосэкомониторинг».

По данным наблюдений, в 1:00 предельно допустимая концентрация минимальная разовая сероводорода в Капотне была превышена в 51,4 раза, в 2:00 – в 38,93 раза. К 6:00 среды уровень загрязнения опустился до почти допустимых значений.

Между тем, Московский нефтезавод, расположенный в этом районе Москвы, опровергает данные о загрязнении воздуха. «Данные комплексной системы экологического мониторинга Московского НПЗ свидетельствуют об отсутствии превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода в ночь на 17 мая. Все объекты Московского НПЗ работают в штатном режиме», – цитирует радиостанция «Говорит Москва» заявление пресс-службы НПЗ.

Как сообщал «Новый День», накануне стало известно, что специалисты управления Росприроднадзора по Центральному федеральному округу проводят внеплановую проверку Московского НПЗ после получения жалоб граждан на запах сероводорода на прошедших выходных, когда уровень сероводорода в воздухе на юге Москвы превышал допустимые нормы в 17 раз.

Как предполагается, проверочные мероприятия будут осуществляться в течение 20 дней.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.05.17

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