Замглавы подмосковного Жуковского задержан за взятку и вымогательство

Публикации за 17.05.17

В Подмосковье задержан заместитель руководителя администрации городского округа Жуковский по подозрению во взяточничестве и вымогательстве. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, чиновник за свои «услуги» получил более полумиллиона рублей.

По данным ведомства, с 10 апреля по 15 мая года чиновник под угрозой препятствий деятельности коммерческой организации получил от ее представителя взятку 520 тысяч рублей за общее покровительство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, с вымогательством).

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным «Интерфакса», речь идет о заместителе руководителя администрации Жуковского Павле Соболеве.

Москва, Алексей Васильев

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