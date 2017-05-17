В Подмосковье возбуждено уголовное дело из-за нарушения прав ветеранов на жилье

Публикации за 17.05.17

Уголовное производство по факту халатности было открыто следственными органами после того, как в СМИ появилась информация о совершении незаконных действий в отношении семейной пары – ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 92-летний ветеран и его 92-летняя супруга, ветеран тыла и инвалид, – проживают в подмосковном Луневском в ветхом жилье. Следствием установлено, что на основании закона «О ветеранах» пожилые люди имеют право на получение жилья в первоочередном порядке. Однако, пытаясь реализовать свое право, пенсионер регулярно обращался в местную администрацию с просьбой улучшения жилищных условий, но его заявления были проигнорированы.

Москва, Алексей Васильев

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