Подмосковный врач признан виновным в гибели ребенка: «цена вопроса» – обязательные работы

Публикации за 17.05.17

В Подмосковье суд приговорил детского врача, признанного виновным в гибели маленького пациента из-за неверного диагноза, к обязательным работам. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в мае прошлого года медик принял одну из местных жительниц с 3-летним сыном, однако не сумел выявить у маленького пациента заболевание, а потому не назначил ему соответствующего обследования. Спустя день мальчик скончался.

Согласно приговору суда, 40-летний врач детской поликлиники при городской больнице Дмитрова Музаффар Эгамбердиев признан виновным в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ, а также лишил права заниматься оказанием медицинской помощи несовершеннолетним лицам на полгода.

Москва, Алексей Васильев

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