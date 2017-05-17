В Подмосковье прихожанку православного храма атаковал мужчина с ножом

Публикации за 17.05.17

В подмосковном Воскресенском районе мужчина с ножом набросился на посетительницу храма в селе Новлянском. По горячим следам нападавший был найден и задержан сотрудниками Росгвардии, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным стражей порядка, в дежурную часть Росгвардии в Воскресенском районе поступила информация от полиции. Сообщалось, что в церкви на территории Новлянского неизвестный злоумышленник напал на одну из прихожанок с применением холодного оружия.

На месте происшествия стражи порядка обнаружили женщину с ножевыми ранениями в области шеи. Пострадавшая сообщила, что в здание храма вошел мужчина, который приставил ей к горлу нож и начал кричать, что не собирается никого грабить, но может убить. Женщина сумела вырваться, злоумышленник сразу же сбежал.

Сотрудники вневедомственной охраны по горячим следам нашли и задержали во дворе одного из домов подходящего под описание пострадавшей мужчину. Во время досмотра в его кармане было найдено лезвие канцелярского ножа.

Как выяснилось, задержанный был ранее неоднократно судим за кражи и убийство.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 17.05.17

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