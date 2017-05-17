В Подмосковье уроженка Молдавии обвиняется в истязании собственных детей

Публикации за 17.05.17

В Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Электростали по подозрению в истязании собственные несовершеннолетних детей. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, женщина регулярно избивала ремнем своих 7-летнего сына и 11-летнюю дочь, а также заставляла их стоять босыми ногами на гречке.

Как установили следователи, с декабря минувшего года по март текущего года гражданка Молдавии, которая временно проживает в подмосковной Электростали, умышленно, с целью причинения моральных и физических страданий, систематически избивала 11-летнюю дочь металлической пряжкой ремня. Также женщина заставляла дочь и ее 7-летнего брата босыми ногами стоять на гречке в течение не менее четверти часа.

У детей были выявлены многочисленные ссадины и кровоподтеки. На допросе женщина полностью признала свою вину, списав все на методы воспитания.

В настоящее время несовершеннолетние дети обвиняемой помещены в реабилитационный центр. В отношении матери решается вопрос о заключении под стражу.

Москва, Алексей Васильев

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