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Публикации за 18.05.17

Массовое ДТП в Химках: столкнулись не менее 8 автомобилей

Массовое ДТП в Химках: столкнулись не менее 8 автомобилей

Минувшей ночью в подмосковных Химках на Ленинградском шоссе произошла массовая дорожная авария, в которой были повреждены не менее восьми автомобилей, передает телеканал «Рен-ТВ» со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что больше всего в этом происшествии досталось легковому автомобилю марки Huyndai, который оказался сильно поврежден и, вероятно, восстановлению уже не подлежит. Также ДТП угодил автомобиль одной из служб такси, а также иномарки Infiniti и Volkswagen. По словам очевидцев, в инциденте есть и пострадавшие, однако об их количестве и тяжести травм информации пока нет.

Представители региональной автоинспекции пока никак не прокомментировали инцидент. Сотрудники органов правопорядка продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах этого ДТП.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 18.05.17

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