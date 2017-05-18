Массовое ДТП в Химках: столкнулись не менее 8 автомобилей

Публикации за 18.05.17

Минувшей ночью в подмосковных Химках на Ленинградском шоссе произошла массовая дорожная авария, в которой были повреждены не менее восьми автомобилей, передает телеканал «Рен-ТВ» со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что больше всего в этом происшествии досталось легковому автомобилю марки Huyndai, который оказался сильно поврежден и, вероятно, восстановлению уже не подлежит. Также ДТП угодил автомобиль одной из служб такси, а также иномарки Infiniti и Volkswagen. По словам очевидцев, в инциденте есть и пострадавшие, однако об их количестве и тяжести травм информации пока нет.

Представители региональной автоинспекции пока никак не прокомментировали инцидент. Сотрудники органов правопорядка продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах этого ДТП.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 18.05.17

В России стать журналистом стоит 2500 рублей (СКРИН). В Москве в открытую торгуют пресскартами. / В разбившемся в Турции автобусе с туристами не было россиян (ФОТО). В аварии пострадали почти два десятка украинцев. / Фантазия родителей-москвичей неисчерпаема. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»