Усманов Навальному: «Пора назвать тебя тем, кто ты есть на самом деле...» (ВИДЕО)

Публикации за 18.05.17

Российский миллиардер Алишер Усманов, ранее подавший иск против Алексея Навального, похоже, решил доказать, что он «не Димон» и не привык обходить молчанием острые углы. Бизнесмен выступил с видеообращением «к тем людям, которые, возможно, пока еще думают», что скандальный оппозиционер говорит правду.

«Из нас двоих уголовник – это ты», – заявляет Усманов.

«...пора назвать тебя тем, кто ты есть на самом деле, – говорит бизнесмен. – Негодяй, на мой взгляд, это человек, который, не зная другого, готов лгать и о нем. Этим мастерством ты обладаешь просто великолепно. В степени, даже превышающей любые человеческие нормы».

Усманов не скрывает, что сидел 6 лет в тюрьме по «реально сфабрикованному делу – о краже социалистической собственности». Однако подчеркивает, что бы реабилитирован Верховным судом.

«Ты на всех углах кричишь, что тебя сильно преследует жестокая власть. Ой! Ты целые сутки просидел в тюрьме. Одну ночь, насколько я слышал. Т.е. при такой жестокой власти ты провел одну ночь, а я при мягкой власти ни за что шесть лет отсидел вообще по несуществующему делу», – сравнивает миллиардер.

Усманов также называет Навального «неучем» и «лузером», и считает, что с таким уровнем юридических знаний не стоило идти в политику.

Он видит в нападках Навального «зависть неудавшегося бизнесмена», а себя называет честным человеком, который всего добился своим трудом, способностями и платит налоги только в России.

«А цель таких, как ты, Алексей Навальный – это создание образа российского бизнесмена, который не умеет ничего кроме как воровать, не умеет ничего создавать. И это тоже вранье. И твои потуги меня оболгать – это лай Моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный», – подчеркнул Усманов.

Напомним, ранее Навальный опубликовал на своем канале в YouTube фильм с обвинениями в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева, в котором в нелицеприятной форме упоминается и Алишер Усманов. В свою очередь бизнесмен заявил, что Навальный «перешел красную линию». Иск бизнесмена о защите чести и достоинства будет рассматриваться Люблинским судом Москвы 30 мая.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.05.17

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