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Публикации за 18.05.17

В Подмосковье пьяный бездомный пытался похитить девочку

В Подмосковье пьяный бездомный пытался похитить девочку

В подмосковном Серпухове ребенок едва не стал жертвой похищения со стороны нетрезвого мужчины, ведущего бродяжнический образ жизни. Спастись девочке удалось только благодаря бдительной местной жительнице, передает портал Glazey.

По данным издания, в минувший вторник около шести часов вечера на телефон службы «112» поступило сообщение от жительницы Серпухова, которая рассказала, что, выгуливая собаку, заметила на улице мужчину подозрительного вида, явно нетрезвого и бездомного, который пытался куда-то увести маленькую девочку примерно 10-11 лет.

По словам женщины, в поведении мужчины все говорит о том, что для этого ребенка он является посторонним человеком, поэтому проигнорировать это она не могла. Она отобрала у нетрезвого мужчины ребенка и пыталась разузнать у девочки, куда она идет с ним, а также кем он ей приходится. Но испуганный ребенок не мог ничего внятно сказать, а мужчина спешно ретировался с места происшествия.

Ребенка бдительная горожанка передала сотрудникам органов опеки, которые прибыли к месту происшествия.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 18.05.17

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