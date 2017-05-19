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Публикации за 19.05.17

В «новой» Москве совершен поджог следственного отдела: сгорели уголовные дела

В «новой» Москве совершен поджог следственного отдела: сгорели уголовные дела

Сегодня ночью в поселке Газопровод на территории «новой» Москвы произошел пожар в здании следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому округу. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ЧП произошло в результате поджога, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

В результате пожара уничтожены кабинеты второго этажа, в которых в том числе находились уголовные дела следственного отдела.

В ведомстве напомнили, что в компетенцию следователей СК России входит расследование тяжких, особо тяжких и резонансных преступлений, в связи с чем руководство Главного управления полагает, что мотивом поджога явилось желание уничтожить материалы уголовных дел и избежать уголовной ответственности.

На место пришествия выехал руководитель Главного следственного управления по Москве Александр Дрыманов.

В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на выяснении всех обстоятельств произошедшего. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Назначается пожарно-техническая экспертиза.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.05.17

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