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Публикации за 19.05.17

На складе в Котельниках произошел мощный пожар

На складе в Котельниках произошел мощный пожар

Минувшей ночью в подмосковных Котельниках в здании склада произошел крупный пожар, площадь которого составила 3 тысяч квадратных метров. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧСМ, на ликвидацию ЧП потребовалось почти шесть часов.

Сообщение о пожаре поступило в 1:20: загорелся дом №7 в Яничкином проезде. Пламя охватило складское здание ангарного типа.

К месту происшествия были направлены 8 единиц спецтехники и 28 человек личного состава. К трем часам ночи спасатели локализовали пламя, ближе к пяти часам утра было ликвидировано открытое горение. Спустя еще почти два часа пожар был ликвидирован полностью.

В ведомстве отмечают, что пострадавших в этом происшествии не зафиксировано.

Москва, Алексей Васильев

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