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Публикации за 19.05.17

В Подольске новая детская площадка признана самостроем

В Подольске новая детская площадка признана самостроем

В подмосковном Подольске местные власти признали новую детскую площадку самовольной постройкой и планируют отправить под снос. Более того, управляющую компанию вместе с ее директором даже привлекли к ответственности, наложив штраф, передает телеканал «360».

Как сообщается, год назад на том месте, где сейчас стоит «самострой», был обычный пустырь. По инициативе местных жителей там была построен детский городок. К делу подключилась управляющая компания, которая помогла с установкой лавок, беседки и песочницы.

Между тем, нашлись и недовольный этой инициативой. Двое местных жителей написали жалобы в Жилинспекцию и Росадмтехнадзор, заявив, что площадка не соответствует требованиям безопасности.

В результате наложены штрафы в размере 30 и 50 тысяч рублей в отношении УК и ее директора. Также ведомства внесли предписание, в соответствии с которым в течение 10 дней площадка должна быть демонтирована.

Москва, Алексей Васильев

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