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Публикации за 19.05.17

Серийный автоугонщик из Твери устроил в Химках ДТП, убегая от полиции

Серийный автоугонщик из Твери устроил в Химках ДТП, убегая от полиции

В Подмосковье задержан 34-летний профессиональный автоугонщик из Тверской области, на счету которого похищение не менее трех машин. Мужчина угонял авто на заказ для своих земляков. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.

В полиции отмечают, что задержанный действовал целенаправленно – ему были точно известны адреса и места жительства владельцев машин, которые он собирался похитить. Например, последний кроссовер марки «Митсубиши» ранее судимый за наркотики и кражу мужчина угнал из двора жилого дома на улице 9 Мая, вскрыв замок с помощью специального набора ключей.

Сотрудники полиции выследили преступника. Во время погони угонщик проигнорировал требования стражей порядка об остановке и попытался скрыться. Тем не менее подозреваемый потерял управление и «вылетел» на обочину, разбив угнанную машину.

В полиции отмечают, что на счету угонщика еще один автомобиль той же модели, а также легковой «Ниссан», которые он уже успел переправить в Тверскую область и продать. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Москва, Алексей Васильев

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