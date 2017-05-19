Житель Мытищ утопил знакомого во время ссоры

Публикации за 19.05.17

В подмосковных Мытищах на берегу реки Яузы, всего в сотне метров от жилого дома на улице Щербакова, обнаружен труп 57-летнего мужчины без внешних признаков насилия, передает телеканала «Рен-ТВ» со ссылкой на МВД.

По данным полиции, погибший является уроженцем Ростовской области, в Мытищах он проживал временно и работал охранником. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства мужчины был задержан его 43-летний знакомый.

Как выяснилось, в день преступления подозреваемый и его жертва вместе употребляли алкоголь, между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой в потасовке один из них утопил второго. На допросе подозреваемый признал свою вину.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 19.05.17

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