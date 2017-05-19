NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 19.05.17

Житель Мытищ утопил знакомого во время ссоры

Житель Мытищ утопил знакомого во время ссоры

В подмосковных Мытищах на берегу реки Яузы, всего в сотне метров от жилого дома на улице Щербакова, обнаружен труп 57-летнего мужчины без внешних признаков насилия, передает телеканала «Рен-ТВ» со ссылкой на МВД.

По данным полиции, погибший является уроженцем Ростовской области, в Мытищах он проживал временно и работал охранником. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства мужчины был задержан его 43-летний знакомый.

Как выяснилось, в день преступления подозреваемый и его жертва вместе употребляли алкоголь, между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой в потасовке один из них утопил второго. На допросе подозреваемый признал свою вину.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 19.05.17

Серийный автоугонщик из Твери устроил в Химках ДТП, убегая от полиции. / Вслед за клиентами «Мегафона» без связи остались абоненты Yota. О проблемах со связью заявили и в ФАС. / Кофе помогает бороться с облысением.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter