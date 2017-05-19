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Публикации за 19.05.17

Сделка не удалась: в Королёве замначальника отдела уголовного розыска попался на взятке в 500 тысяч рублей

Сделка не удалась: в Королёве замначальника отдела уголовного розыска попался на взятке в 500 тысяч рублей

В подмосковном Королёве высокопоставленный сотрудник полиции попался на взятке. Цена вопроса – 500 тысяч рублей. Эти деньги заместитель начальника отдела уголовного розыска получил за «не привлечение к уголовной ответственности» некой бизнес-леди.

«По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», – говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

Как уточняет «Московский комсомолец», 30-летний майор Миков был задержан с поличным. Ранее он получил информацию от осведомителя о местной предпринимательнице-мошеннице. Она якобы обманула на немалую сумму свою компаньонку. Дело возбудили по статье «Мошенничество», а сам Миков предложил подозреваемой сделку: 700 тысяч рублей в обмен на освобождение от уголовного преследования. Согласившись, бизнес-леди сообщила об этом правоохранителям.

Он был задержан при получении первого транша в 500 тысяч рублей в квартире в Королёве. Против него возбуждено уголовное дело возбуждено по статье «Взятка».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.05.17

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