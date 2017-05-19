В Подмосковье задержана банда риэлторов, продававших квартиры умерших владельцев

Публикации за 19.05.17

Десятерых риэлторов-мошенников вместе с организатором преступной схемы по «перехвату» квартир умерших одиноких владельцев задержали сотрудники полиции в Подмосковье, передает телеканал «360».

По версии следствия, злоумышленники в течение двух лет мошенническим путем регистрировали на подставных лиц дачные дома и квартиры, которые после смерти их одиноких владельцев должны были отойти в собственность государства. Преступники оперативно получали сообщение о состоянии своих «подопечных», а также о времени их смерти.

Все задержанные проживали в дорогостоящих и престижных частных домах. На данный момент четверо из одиннадцати подозреваемых помещены под стражу, остальных суд отпустил под подписку о невыезде. Каждому из участников группы, обвиняемой в мошенничестве, теперь грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 19.05.17

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