В противники реновации записали строителей и коммерсантов

Публикации за 21.05.17

В Интернете начали появляться «разоблачающие» видеоролики, посвященные противникам программы реновации в Москве, предполагающей снос пятиэтажек и массовое переселение жителей российской столицы. Как следует из одного из них, наибольшее недовольство проектом испытывают не простые москвичи, а девелоперы и коммерсанты, которым выгодны высокие цены на московскую недвижимость.

«И у властей, и у жителей Москвы выбор небогат: или допустить возникновение в Москве гетто со всеми им присущими пороками – терроризмом, преступностью, наркомафией, или сработать на опережение – позволить жителям хрущевок продать или поменять свое жилье на равноценное или равнозначное, пока оно еще чего-то стоит, старые районы заменить на новые кварталы в самом современном стиле», – говорится в ролике в защиту программы так называемой реновации.

Как отмечают авторы видео, противники реновации, выступившие с массовым протестом, живут не в устаревших пятиэтахжках, и действуют по принципу «чем хуже, тем лучше». Также приводятся данные расследования о группах протеста в социальных сетях: сообщается, что 90% «протестующих» – это боты, то есть пустые аккаунты, созданные как под копирку за несколько дней, а многие из них заведены Украине. Ботами оказались также создатели групп протеста в соцсетях. При этом авторы ролика отмечают, что если и есть реальные пользователи, то они проживают в Канаде или Турции. При этом в видео делается однозначный намек, что организаторы протеста добиваются в Москве «майдана», как это было в Киеве в конце 2013 года – начале 2014-го.

Среди достоинств реновации в ролике называются такие, как получение москвичами нового жилья и снижение цен на недвижимость.

«Это не нравится девелоперам и коммерсантам, которые привыкли держать высокие цены на московском рынке недвижимости. Они просто так не сдадутся, и будут продолжать вставлять палки в колеса программе реновации. Так чьи интересы защищают оппозиционные противники сноса пятиэтажек? Этих бизнесменов или простых москвичей?» – задаются вопросами авторы ролика, предполагая однозначный ответ.

Реновация в Москве

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.05.17

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