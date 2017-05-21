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Публикации за 21.05.17

Крупный пожар в Подмосковье: загорелся строительный рынок

Крупный пожар в Подмосковье: загорелся строительный рынок

Сегодня утром в подмосковном Наро-Фоминском районе произошел крупный пожар: в поселке Селятино на 51-м километре Киевского шоссе загорелся торговый павильон на строительном рынке. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, площадь пожара достигла 500 квадратных метров.

Информация о ЧП поступила спасателям 09:15 мск. «По прибытию первого пожарного подразделения была проведена разведка пожара, в ходе которой было установлено, что происходит горение 1 павильона, на площади 500м2», – говорится в сообщении.

В 10:26 пожарным удалось локализовать возгорание, в 10:46 было ликвидировано открытое горение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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