В Лыткарине сгорел склад

Публикации за 21.05.17

Сегодня ночью в подмосковном Лыткарине сгорел склад на Парковой улице. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, площадь пожара составила порядка 800 квадратных метров.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 3:51 мск. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит сильное задымление внутри железобетонного здания склада на 2-ом этаже, где хранились резиновая обувь и трикотажные изделия.

По состоянию на 08:20 мск – площадь пожара достигла 800 квадратных метров.

Информация о пострадавших уточняется. Сообщается, что в ликвидации ЧП принимают участие 53 человека и 13 единиц техники.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.05.17

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