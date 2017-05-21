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Публикации за 21.05.17

Крупный пожар на складе в Лыткарине локализован

Крупный пожар на складе в Лыткарине локализован

В подмосковном Лыткарине спасатели почти 12 часов пытаются ликвидировать пожар на складе, где хранились трикотажные изделия и резиновая обувь. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, площадь возгорания достигла 2,4 тысячи квадратных метров, к тушению огня привлечен вертолет и пожарный поезд.

Как сообщалось ранее, информация о ЧП поступила спасателям сегодня ночью в 3:51 мск. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит сильное задымление внутри железобетонного здания склада на 2-ом этаже.

По состоянию на 08:20 мск, площадь пожара составила 800 квадратных метров. В 12:15 мск объявлен повышенный ранг пожара №2, а огонь распространился на 2,4 тысячи квадратных метров. Локализовать возгорание удалось только к 13:55 мск.

Как уточнили в МЧС, на месте ЧП работает вертолет МИ-8, для ликвидации пожара привлечен пожарный поезд, а также 28 единиц техники и 108 спасателей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.05.17

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