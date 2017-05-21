Страшная авария в Подмосковье: Ferrari убил двух человек

Публикации за 21.05.17

Минувшей ночью в Подмосковье произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с элитным автомобилем Ferrari, в результате чего два человека погибли. Авария произошла на 41 километре Минского шоссе, передает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, Ferrari, совершая обгон Peugeot, который тащил на тросе автомобиль Renault, врезался в буксируемую машину. В результате произошел обрыв троса, после чего Renault перевернулся. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Renault.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Москва, Светлана Антонова

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