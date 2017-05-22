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Публикации за 22.05.17

Лыткаринский горел больше суток: перекрыто шоссе

Лыткаринский горел больше суток: перекрыто шоссе

Крупный пожар на складе в подмосковном Лыткарино продолжается уже более суток. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, параллельно с проливкой места ЧП спасатели с помощью гидроножниц разбирают сгоревшее здание.

Как сообщалось ранее, информация о ЧП поступила спасателям в ночь на воскресенье в 3:51 мск. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит сильное задымление внутри железобетонного здания склада на 2-ом этаже, где хранилась резиновая обувь.

По состоянию на 08:20 мск, площадь пожара составила 800 квадратных метров. В 12:15 мск объявлен повышенный ранг пожара №2, а огонь распространился на 2,4 тысячи квадратных метров. Локализовать возгорание удалось только к 13:55 мск, но открытый огонь был ликвидирован только в ночь на понедельник около 3:00 мск.

В течение вчерашнего дня на месте ЧП работали два вертолета МИ-8 и пожарный поезд. В

спасатели заявляют, что после пожара в районе каждые два часа проводятся замеры предельно допустимой концентрации врезных веществ, до сих пор проблем по этим показателям зафиксировано не было.

В МЧС уточнили, что в районе пожара каждые два часа проводятся замеры предельно допустимой концентрации врезных веществ, до сих пор проблем по этим показателям зафиксировано не было.

Сегодня вследствие ЧП перекрыто Лыткаринское шоссе – местные жители могут столкнуться с некоторыми трудностями при поездках в столицу или возвращении из нее. Представители администрации Лыткарино сообщают, что движение общественного транспорта временно организовано через Тураевское шоссе.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 22.05.17

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