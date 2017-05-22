Лимонов попал под санкции в ЖЖ: его страница заблокирована после разоблачения Венедиктова

Публикации за 22.05.17

Сегодня утром «Живой Журнал» известного писателя, лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова был заблокирован после постов о главном редакторе «Эха Москвы » Алексее Венедиктове. «Ошибка 451. На территории вашей страны просмотр этой страницы запрещен органами власти», – сообщает теперь блог писателя.

Точная причина таких «санкций» пока неизвестна, однако в последних сообщениях Лимонов активно начал разоблачать либеральных вождей. По его словам, именно они умертвили движение «рассерженных горожан»: протест 2011- 2012 годов «захлебнулся и сошёл на нет ровным счётом потому, что был предан обдуманно, организованной группой, во главе которой сам себя поставил Алексей Венедиктов».

Комментируя «акцию публичного унижения» главреда «Эха Москвы», когда накануне «другороссы» устроили ему «душ» из виски, писатель пояснил, что это произошло не случайно: его назвали «предателем и стукачом» и обвинили в «посадке за решетку нацбола Олега Миронова».

Акция активистов «Другой России»

«Венедиктов хвастался в эфире «Эха Москвы», что посадка «произошла благодаря его публичным и непубличным усилиям. Сажая Миронова, Венедиктов мстил Олегу за акцию протеста против выступления своего родственника Макаревича на Украине, – возмущается Лимонов. – Хватит либеральным вождям, обманывая свою паству, корчить из себя героев. Ведь на самом деле всё обстоит ровным счётом наоборот».

По словам Лимонова, долгое время «убийцами протеста» считались оппозиционеры Борис Немцов и Сергей Пархоменко, однако «на самом деле за спинами их стоял Венедиктов». «Он нагло лжёт, когда говорит, что лишь связал Администрацию Президента с «группой ответственных граждан», – утверждает Лимонов.

Писатель считает, что именно Венедиктов предложил обратиться с проблемой митинга 10 декабря 2011 года в мэрию и к администрации президента.

«Будучи членом всяких комиссий совместных с МВД, Венедиктов имел нужные телефоны нужных людей, он непосредственно стоял во главе заговора подлецов, не имеющих никакого отношения к организации митинга 10 декабря 2011 года», – заявил Лимонов.

При этом, по его словам, реальными уведомителями того митинга были Сергей Удальцов, Анастасия Удальцова и «некая Матюшкина – случайная фигура – служащая сообщества «Солидарность», единственная фигура отдалённо попахивающая либералами в том митинге».

В итоге, как пояснил писатель, либеральные вожди «украли чужой митинг, присвоили его себе», увели «из нервного центра города на Болотный остров».

«Немцов же говорил: «Я спас власть. Они должны мне памятник на площади вместо Дзержинского поставить». Он же говорил. Только спас власть Венедиктов. И это ему власть благодарна, и разрывается между чувством благодарности и чувством гадливости до сих пор», – считает Лимонов.

Стоит отметить, что, судя по комментариям в соцсетях, в Латвии «ЖЖ» Лимонова также заблокирован.

Примечательно, что страницы писателя в Facebook и «ВКонтакте» остается в открытом доступе.

Москва, Алексей Неверов

Москва. Другие новости 22.05.17

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