Блог Лимонова вернулся в сеть

Публикации за 23.05.17

Страница в «Живом журнале» лидера незарегистрированной партии «Другая Россия», писателя Эдуарда Лимонова восстановлена после блокировки. Как сообщил сам писатель, инцидент может быть связан с действиями его политических противников.

Лимонов отметил, что специалисты пришли к выводу, что сервер, который осуществил блокировку страницы, вероятно, rambler.ru, который арендуется «ЖЖ». Писатель выяснил, что владельцами являются известные олигархи Владимир Потанин и Александр Мамут.

«Честно признаюсь, что в дебрях интернета я слеп. Но вот, поводырь отыскался и указует, что, мол, это была частная инициатива (сочувствующих Венедиктову?)», – отметил Лимонов.

Напомним, в минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге группа активистов «Другой России» устроила «душ» из виски для главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, назвав его «предателем и стукачом» и обвинив в «посадке за решетку нацбола Олега Миронова».

В последних сообщениях накануне блокировки страницы Лимонов активно разоблачал либеральных вождей. По его словам, именно они умертвили движение «рассерженных горожан»: протест 2011- 2012 годов «захлебнулся и сошёл на нет ровным счётом потому, что был предан обдуманно, организованной группой, во главе которой сам себя поставил Алексей Венедиктов».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.05.17

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